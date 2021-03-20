Специалисты спрогнозировали третью волна СOVID-19 в Минске

Третья волна пандемии СOVID-19 может начаться в Минске в конце марта или начале апреля. Такую оценку специалистов привела начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Дрозд в эфире «Радио Минск».

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице сейчас неплохая. Первая волна прошла, август и сентябрь — это была какая-то передышка, и с осени пошла вторая волна. Пик ее был где-то в конце декабря. Январь, февраль — пошло реальное снижение цифр по заболевшим. На данный момент, если сравнивать с пиком второй волны, у нас менее 50% заболевших (от пика второй волны. — БелаПАН.)», — отметила специалист.

По ее словам, с января в Минске отмечается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в последние две недели статистика по заболевшим держится примерно на одном уровне.

«К сожалению, мы не можем сказать, что не будет третьей волны. Об этом говорят и инфекционисты, и эпидемиологи. Причем об этом идет речь не только в Беларуси, но и в окружающих странах. Из-за роста заболеваемости в Польше, Чехии ввели локдаун, то есть заболеваемость там растет. Мы ожидаем, что у нас тоже будет подъем заболеваемости, так называемая третья волна. Ожидаем, что в конце марта — начале апреля», — сказала специалист.

По ее словам, если будет третья волна, то при необходимости стационары клинических больниц вновь будут перепрофилировать под инфекционные. «Опыт у нас уже есть, мы научились и знаем, как это делать», — подчеркнула представитель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.