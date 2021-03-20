ТБМ: наша задача — сделать белорусский язык одним из полноправных языков объединенной Европы

/ Культура
Просмотров: 20

Секретариат «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) 18 марта, за неделю до очередной годовщины провозглашения БНР, принял обращение к обществу о расширении употребления языка титульной нации. Текст документа опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим (на фото).

«Сто три года назад возникла Белорусская Народная Республика, деятели БНР впервые за несколько столетий забвения во всеуслышание объявили о государственности нашего родного белорусского языка, — отмечено в обращении. — Много событий произошло с тех пор. В 1991 году восстановление независимой Беларуси стало историческим фактом. Белорусский язык был провозглашен единым государственным и постепенно начал расширяться во всех сферах общественной и политической жизни».

«Сегодня наша задача не только сохранить свой язык для потомков, но и сделать его одним из полноправных языков объединенной Европы. К сожалению, ждать в этом деле должной поддержки от сегодняшней власти не приходится. Но белорусский язык есть и будет всегда государственным. Поэтому наша задача — развивать его, пользоваться им в повседневной жизни», — подчеркнули авторы документа.

Секретариат ТБМ призвал общество повсюду говорить по-белорусски — «достойно, уверенно, вежливо», заполнять на белорусском языке «все официальные бумаги, анкеты, квитанции», обращаться по-белорусски к государственным лицам.

«Будьте примером для других, несите идеалы Белорусской Народной Республики в своем сердце, чувствуйте себя хозяевами на своей земле, думайте и размышляйте по-хозяйски, а это значит по-белорусски», — призвали члены организации.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: беларуская мова ТБМ Персона: Елена Анисим

Другие материалы на эту тему:

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Наша Рэспубліка Салó

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Наша Рэспубліка Салó

Як беларусізуюць квіткі грамадскага транспарту на прыкладзе Магілёва

Як беларусізуюць квіткі грамадскага транспарту на прыкладзе Магілёва

«Гэта абсалютны сюр». Языковой конфликт в минском кафе взбудоражил россиян

«Гэта абсалютны сюр». Языковой конфликт в минском кафе взбудоражил россиян

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Перапіс: адкажам па-беларуску!

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Перапіс: адкажам па-беларуску!