За сутки в Беларуси зарегистрировано 1355 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1355 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1280 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 снизилось после трехсуточного роста. Днем ранее было выявлено 1414 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 309 293, умерло 2148 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 300 096.

За минувшие сутки сделано 18 938 тестов на коронавирус (всего — 5 197 633).

Александр Лукашенко 19 марта в Гродно во время общения с работниками ОАО «Молочный мир» вновь пообещал, что вакцинирование от COVID-19 в Беларуси пройдут все желающие. При этом Лукашенко отметил высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19. «Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал он.

Лукашенко настораживает и то, что «как будто специально подогревают тему пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса».