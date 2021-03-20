«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Баку

Авиакомпания «Белавиа» 20 марта возобновляет выполнение прерванных ранее из-за коронавируса регулярных рейсов по маршруту Минск — Баку, сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

Рейсы будут выполнять три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам с вылетом из Минска в 23.00 и прибытием в Баку в 3.20. Время вылета и прилета указано местное.

С 4 декабря авиакомпания осуществляет рейсы по маршруту Баку — Минск. С возобновлением рейсов из Минска в Баку для пассажиров будут доступны полеты в обоих направлениях, пояснили в «Белавиа».

Авиакомпания рекомендует перед покупкой билета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд (выезд) в страну назначения.

Как сообщалось, в марте «Белавиа» возобновила выполнение регулярных рейсов в Батуми и Ригу.