Какие курсы валют сегодня в обменниках
Белорусские банки установили в своих обменниках следующие курсы основных иностранных валют.
Так, по данным select.by на 13:40, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,598, а купить по 2,602 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,626).
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
евро 3,091 / 3,099 (3,125);
100 российских рублей 3,502 / 3,17 (3,59).
На прошедшей рабочей неделе (15-19 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже