Ко дню франкофонии A1 Xplore Music от Deezer собрал плейлист лучших песен на французском

20 марта — праздник для всех, кто изучает и любит французский язык. A1 Xplore Music от Deezer, имеющий французские корни, не мог обойти этот праздник стороной и специально к Международному дню франкофонии подготовил подарок для пользователей — идеальный плейлист .

В подборку вошли 80 разножанровых треков, которые помогут сориентироваться в многообразии франкофонной музыки: все от классики и шансона до современных рэперских хитов.

Там можно послушать культовую рок-звезду Джонни Холидея, знаменитого шансонье Сержа Генсбура, легендарную Далиду или одного из самых популярных авторов-исполнителей Франции Жан-Жака Гольдмана. Открыть для себя имена современных поп-звезд — Вьянне, Луан Эмеры, Анжель, Клары Лучани, а также рэперов — Grand Corps Malade, Bigflo & Oli, Stromae. Найти знакомые композиции хорошо известных в нашей стране исполнителей вроде Гару, Лары Фабиан, Селин Дион и Милен Фармер.

Международный день франкофонии отмечается с 1970 года. Обычно в это время по всему миру проходят научные конференции и филологические семинары, кинопоказы, концерты и другие мероприятия, которые дают возможность всем желающим больше узнать о французском языке или культуре и традициях стран, где на нем говорят.