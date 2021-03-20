ГАИ проводит спецмероприятия

Многие подразделения Госавтоинспекции на выходных будут нести службу в усиленном режиме.

Так, в Брестской области экипажи ДПС будут осуществлять надзор за наиболее аварийно-опасными участками дорог региона (особое внимание будет уделено Дрогичинскому, Ивацевичскому, Лунинецкому и Столинскому районам).

Запланированы рейдовые мероприятия в виде гласного и смешанного контроля за дорожным движением.

Соблюдение скоростного режима негласно проверят и сотрудники ГАИ Витебщины. Также в их поле зрения будут находиться выезды на полосу встречного движения.

20-21 марта на Гомельщине будет проведена усиленная отработка области, в рамках которой будут отрабатываться аварийно-опасные участки дорог и прилегающие к ним территории. При этом, кроме сотрудников ГАИ области, в отработке также примут участие наряды специального подразделения ДПС ГАИ «Стрела».

В связи с увеличением транспортных потоков в выходные дни ГАИ Минщины проводит массированную отработку трассы М-1 Брест — Минск — граница РФ в Несвижском, Столбцовском, Дзержинском, Минском, Смолевичском, Борисовском и Крупском районах.

Особое внимание стражи дорог уделят выявлению фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов, не предоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению фактов нарушения скоростных режимов.