Посольство США возмутилось блокировкой белорусскими властями платформы «Голос»

Посольство США в Минске выразило недоумение в связи с блокировкой в Беларуси доступа к сайту «Голос», на котором по инициативе демократического лидера Светланы Тихановской идет голосование по вопросу переговоров с властями.

«Сложно осмыслить: власти заявляют, что протестующих — крошечное меньшинство, но боятся усилий, указывающих на обратное. Доступ к опросу о переговорах с властями при международном посредничестве был заблокирован сегодня, когда 450 000 белорусов сказали "за" менее чем за 24 часа», — говорится в комментарии дипмиссии на ее странице в «Твиттере».

18 марта Тихановская объявила о старте на платформе «Голос» общенационального голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве. 19 марта появилась информация о блокировке сайта «Голоса» властями.

«Блокировка — ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью "Голоса". По нашим подсчетам, с августа 2020 года это шестая публичная попытка спецслужб "сломать" платформу», — говорится в сообщении создателей «Голоса» в связи со сложившейся ситуацией.