Лукашенко: будут у вас другие президенты, я вам гарантирую

/ Политика
Просмотров: 312

Александр Лукашенко 19 марта в Гродно при общении с работниками ОАО «Молочный мир» вновь поднял тему президентства.

«Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также призвал к единству: «Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства».

«Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя», — сказал Лукашенко.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ситуация в Беларуси президент Беларуси Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Тихановская ставит на диалог, режим Лукашенко готовится к бою

Тихановская ставит на диалог, режим Лукашенко готовится к бою

«Мы не готовы ждать». Тихановская запустила голосование за переговоры с властями

«Мы не готовы ждать». Тихановская запустила голосование за переговоры с властями

Лукашенко уповает на красавцев в погонах

Лукашенко уповает на красавцев в погонах

Антиперестройщик. Лукашенко живет с синдромом Горбачева

Антиперестройщик. Лукашенко живет с синдромом Горбачева