Лукашенко: будут у вас другие президенты, я вам гарантирую

Александр Лукашенко 19 марта в Гродно при общении с работниками ОАО «Молочный мир» вновь поднял тему президентства.

«Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также призвал к единству: «Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства».

«Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя», — сказал Лукашенко.