Путин освободил Мезенцева от должности посла РФ в Минске

Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла России в Беларуси, сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав копию соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

Мезенцев возглавил дипмиссию России в Минске 30 апреля 2019 года, сменив Михаила Бабича, с которым у официального Минска отношения не сложились.

10 марта комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси. 69-летний Лукьянов является послом России в Латвии.

61-летний Мезенцев неоднократно публично поддерживал действия белорусских властей во время политического кризиса в стране. Он отказался встречаться с представителями Координационного совета, мотивировав это тем, что «российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».