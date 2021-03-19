Активиста Владимира Непомнящих будут судить в закрытом режиме

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Рассмотрение уголовного дела в отношении активиста Объединенной гражданской партии 68-летнего пенсионера МВД Владимира Непомнящих начнется 29 марта. На прошлых президентских выборах он был одним из «кандидатов протеста» в команде Николая Статкевича и собирал подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты.

Суд пройдет в закрытом режиме в здании СИЗО-3, где сейчас находится Непомнящих. Решение о таком формате рассмотрения уголовного дела принял судья суда Советского района Гомеля Александр Мохорев, передает БелаПАН.

Владимира Непомнящих задержали 23 декабря 2020 года. Его обвинили в «угрозе насилия» (статья 366 УК) в отношении представителя прокуратуры Алеси Журавлевой и в «оскорблении представителя власти» (статья 369 УК).

В ноябре 2020 года политик присутствовал на процессе над жителем Гомеля Георгием Василенко, которого судили за замену на площади Ленина красно-зеленого флага на бело-красно-белый.

Судя по обвинению, после объявления приговора Непомнящих высказал угрозу и оскорбление в отношении представительницы прокуратуры, которая поддерживала государственное обвинение. Политик замечал до ареста, что он не высказывал угроз либо оскорблений, лишь бросил общие фразы: «Вы за все ответите» и «Организованная преступная группировка».
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Тэги: суд права человека в Беларуси Персона: Владимир Непомняших Город: Гомель

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