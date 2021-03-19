Суд вернул на доработку административное дело журналиста Романа Васюковича
19 марта в суде Октябрьского района Минска рассмотрен административный протокол в отношении журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.
Его
По прилету в Беларусь из Киева 11 декабря 2020 года в багаже Васюковича было
После рассмотрения суд вернул административный протокол в РУВД на доработку.
Заседание по признанию книги «Белорусский Донбасс» экстремистским материалом назначено на 26 марта.
Фото Андрея Шавлюго