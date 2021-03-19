Пинских журналистов Ярошука и Якимуша отпустили на свободу

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Задержанные журналисты из Пинска Виктор Ярошук и Андрей Якимуш отпущены на свободу, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Утром 19 марта пресс-служба БАЖ со ссылкой на главного редактора сетевого издания Media-Polesye Светлану Гарду сообщила, что пинские журналисты перестали выходить на связь.

Видеокорреспондент Media-Polesye Якимуш успел сообщить коллегам, что в 6:30 к нему стали ломиться неизвестные. Вскоре он перестал отвечать на звонки. Затем стал недоступен телефон журналиста-фрилансера Виктора Ярошука. Сообщалось, что ранее оба отбывали административный арест по ст. 23.34 прежней редакции КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Позже выяснилось, что у Ярошука и Якимуша провели обыски, обоих забрали силовики.
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Тэги: Медиа-Полесье БАЖ задержания журналистов обыск Персона: Виктор Ярошук Андрей Якимуш

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