Президент Литвы призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы Белорусской АЭС.

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По его мнению , Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.

18 марта Гитанас Науседа после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил прессе о достигнутой договоренности координировать политику своих стран относительно БелАЭС, которую в Евросоюзе считают небезопасной, напоминает БелаПАН .

Он отметил, что «как Литва, так и Украина стараются достигнуть энергетической независимости». «Однако мы не контролируем потоки электроэнергии из России, поэтому договорились скоординировать действия, нашу политику, синхронизировать ее, особенно что касается небезопасной Белорусской АЭС», — заявил президент Литвы.