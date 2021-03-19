Президент Литвы призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии

/ Мир
Просмотров: 52

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы Белорусской АЭС.

Фото delfi.lt

По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.

18 марта Гитанас Науседа после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил прессе о достигнутой договоренности координировать политику своих стран относительно БелАЭС, которую в Евросоюзе считают небезопасной, напоминает БелаПАН.

Он отметил, что «как Литва, так и Украина стараются достигнуть энергетической независимости». «Однако мы не контролируем потоки электроэнергии из России, поэтому договорились скоординировать действия, нашу политику, синхронизировать ее, особенно что касается небезопасной Белорусской АЭС», — заявил президент Литвы.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва Литва-Украина импорт электроэнергии Персона: Гитанас Науседа

Другие материалы на эту тему:

МИД Литвы о запросе Минска на экстрадицию Тихановской: скорее ад замерзнет

МИД Литвы о запросе Минска на экстрадицию Тихановской: скорее ад замерзнет

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России

Украина назвала сроки отключения от энергосистем Беларуси и России

Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Как литовцы будут называть Беларусь

Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Как литовцы будут называть Беларусь

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси

Генпрокурор Литвы начал досудебное расследование о пытках в Беларуси