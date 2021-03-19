Жителя Молодечно задержали за призыв к насилию над силовиками

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Сотрудники минского областного управления ГУБОПиК установили 39-летнего жителя Молодечно, который, по информации пресс-службы МВД, «призывал применять насилие к правоохранителям» в телеграм-чате «Молодечно для жизни».

По заключению лингвистической экспертизы, публикации признаны побудительными и призывающими к насильственным действиям над милиционерами.

Известно, что подозреваемый является фигурантом еще нескольких дел по фактам оскорбления силовиков и высших должностных лиц.
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Тэги: разжигание ненависти насилие в отношении сотрудника милиции Город: Молодечно

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