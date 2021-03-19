Редакцию Hrodna.life оштрафовали на 11 600 рублей за материалы признанного экстремистским телеграм-канала

Главный редактор гродненского интернет-портала Hrodna.life Алексей Шота оштрафован на 725 рублей, а редакция портала на 11 600 рублей за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов».

Решение принял 19 марта суд Ленинского района Гродно. Дело рассматривала судья Наталья Козел.

На сайте были обнаружены три материала со ссылками на телеграм-канал, который белорусские власти в прошлом году внесли в список экстремистских.

Шота отметил в суде, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в список. Кроме того, после запрета этого канала редакция удалила все упоминания о нем, которые удалось найти. Сознательно, целенаправленно и намеренно эти материалы не распространялись, подчеркнул главред.