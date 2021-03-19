Советник Тихановской назвал ожидаемое время переговоров с властями — и это не март

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Переговоры с режимом Александра Лукашенко при международном посредничестве должны начаться в мае. Такое мнение высказал советник белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка.

Скриншот видеозаписи ютьюб-канала Светланы Тихановской

Пресс-конференция состоялась через сутки после того, как Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями властей Беларуси. Количество проголосовавших достигло почти 495 тысяч, около 99% из них выступают за переговоры.

По словам Вячорки, команда Тихановской получила позитивные сигналы от зарубежных друзей и международных организаций в связи с инициативой. Он подчеркнул, что до предполагаемых переговоров в мае «должны пройти консультации и экспертные встречи с разными сторонами и в разных форматах, в том числе с представителями потенциальных медиаторов, включая Россию, а также с теми, кого будет делегировать режим Лукашенко, если это произойдет».

«Есть определенные договоренности, варианты развития событий, — заявил советник Тихановской. — Нам нужно, чтобы ОБСЕ создало платформу для таких переговоров. С другой стороны, нам нужно выстроить коалицию стран, которая сможет обеспечить выполнение договоренностей. <…> Нам очень важно, чтобы от момента [достижения] договоренностей до проведения выборов прошел как можно более короткий срок, это наша задача. Наша цель — выборы в этом году. Вчера делегация Европейского союза в ОБСЕ подтвердила поддержку этой цели, чтобы выборы прошли не в 2022 году, как это декларировал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании и другие представители, а именно в этом году».

«Я думаю, что начнутся эти встречи, возможно, в закрытом формате, непублично, — предположил Вячорка. — Первые консультации, дискуссии могут пройти необязательно на тему проведения новых выборов. Скорее всего, нужно закрыть первоочередные вопросы — освобождение политзаключенных и прекращение насилия, а уже потом переходить к более важным. Первые консультации и экспертные встречи могут касаться разработки в том числе формата переговоров и списка тем на переговоры».
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти переговоры с властями Персона: Франак Вячорка Светлана Тихановская

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