Минфин значительно увеличил размер дефицита бюджета на 2021 год

Министерство финансов увеличило размер дефицита республиканского бюджета с 4 до 5,6 млрд рублей на 2021 году, сообщила заместитель министра финансов Ольга Тарасевич, выступая 19 марта на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь», организованном российским агентством Cbonds.

Она отметила, что плановый дефицит республиканского бюджета на 2021 год составлял 2,5% ВВП или 4 млрд рублей.

«С учетом принятых мер государства по поддержке предприятий в период пандемии уточненный размер дефицита составляет сейчас 5,6 млрд рублей или 3,5% ВВП», — сказала Тарасевич.

Дефицит бюджета, уточнила она, планируется профинансировать за счет остатков средств бюджета и новых государственных заимствований.

«В прошлом году удалось не только выполнить, но и перевыполнить план по привлечению заимствований. Было размещено два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов, а также осуществлен выпуск облигаций на российским рынке на сумму 10 млрд российских рублей», — напомнила Тарасевич.

Кроме этого, она уточнила, что Беларусь в прошлом году получила российский кредит на 500 млн долларов, а также кредит Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов.

«В сочетании с заимствованиями на внутреннем рынке это позволило сформировать резерв для финансирования дефицита белорусского бюджета. Резерв составил около 1 млрд долларов США», — отметила Тарасевич.

В 2021 году планируется привлечь несвязанные внешние заимствования на 1 млрд долларов США и половина этой суммы будет привлечена из России в виде государственного кредита.

«Начаты также организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России. Помимо этого прорабатывается возможность привлечения заимствований у международных финансовых организаций в 2022 году, переговоры с которыми находятся в активной стадии», — сказала Тарасевич.