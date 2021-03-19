В Беларуси количество новых случаев COVID-19 растет третьи сутки подряд

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.414 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.314 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 растет третьи сутки подряд — 18 марта было зарегистрировано 1.254 заболевших, 17 марта — 1.124, днем ранее — 876. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 307.938, умерло 2.139 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 298.816.

За минувшие сутки сделано 18.847 тестов на коронавирус (всего — 5.178.695).