БАЖ: пинского журналиста Виктора Ярошука забрали силовики

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что обыск у пинского журналиста Виктора Ярошука закончился, его забрали силовики.

«Коллеги пытаются выяснить, для допроса в какой орган увезли журналиста. Об окончании обыска у Андрея Якимуша пока информации нет», — отмечается в сообщении.

Несколькими часами ранее БАЖ сообщила, что с самого утра 19 марта силовики пришли домой к двум журналистам из Пинска (Брестская область) — Виктору Ярошуку и видеокорреспонденту сетевого издания «Медиа-Полесье» Андрею Якимушу. Оба журналиста ранее отбыли арест по ст. 23.34 КоАП.