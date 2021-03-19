БАЖ: пинского журналиста Виктора Ярошука забрали силовики

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Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что обыск у пинского журналиста Виктора Ярошука закончился, его забрали силовики.

«Коллеги пытаются выяснить, для допроса в какой орган увезли журналиста. Об окончании обыска у Андрея Якимуша пока информации нет», — отмечается в сообщении.

Несколькими часами ранее БАЖ сообщила, что с самого утра 19 марта силовики пришли домой к двум журналистам из Пинска (Брестская область) — Виктору Ярошуку и видеокорреспонденту сетевого издания «Медиа-Полесье» Андрею Якимушу. Оба журналиста ранее отбыли арест по ст. 23.34 КоАП.

 
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Тэги: задержания журналистов свобода слова Персона: Виктор Ярошук

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