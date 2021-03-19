Создатели «Голоса» прокомментировали «попытку спецслужб сломать платформу»

Блокировка сайта не повлияет на безопасность и работу платформы «Голос», сообщает телеграм-канал сервиса.

18 марта белорусский демократический лидер Светлана Тихановская объявила о старте на платформе «Голос» общенационального голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.

19 марта в телеграм-каналах появилась информация о блокировке сайта «Голоса» Министерством информации. В частности сообщалось, что сайт недоступен у пользователей интернет-провайдера МТС.

«Блокировка — ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью «Голоса». По нашим подсчетам, с августа 2020 года это шестая публичная попытка спецслужб «сломать» платформу», — говорится в сообщении создателей «Голоса».

По их словам, работа сервиса устроена так, что основное действие, а сейчас это голосование по инициативе Тихановской, происходит «в безопасных и недоступных для блокировок мессенджерах Telegram и Viber».

«Сайт — это дополнительный, но не единственный способ зарегистрироваться на платформе. При этом никакие данные пользователя сам сайт не запрашивает. Он выступает вспомогательным проводником от пользователя к чат-боту. Пройти регистрацию в «Голосе» можно напрямую в чат-боте», — пояснили разработчики.

Они отметили, что основная часть пользователей регистрируется и голосует по рекомендациям других людей.

В течение первых суток в голосовании по инициативе Тихановской приняли участие более 450 тысяч пользователей. Первые результаты планируется объявить ко Дню Воли, 25 марта.

Анонсируя инициативу 18 марта, Тихановская подчеркнула, что голосование позволит «провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы». «Такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже», — заявила демократический лидер.

Ради этого заявления, по словам Тихановской, она «семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду».

«Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН, — заявила Тихановская. — Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы».

Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 18 марта поддержали предложение Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и демократическими силами при международном посредничестве.