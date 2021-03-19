Глава МИД ФРГ: правитель Беларуси цепляется за власть, используя диктаторские методы
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас объяснил, почему официальный Берлин не вводит санкции против режима Александра Лукашенко.
По его словам, в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах сообща, на европейском уровне.
Он отметил в комментарии
Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул чиновник. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату, отметил глава МИД.
Маас также подчеркнул, что правитель Беларуси «цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности».