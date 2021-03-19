Глава МИД ФРГ: правитель Беларуси цепляется за власть, используя диктаторские методы

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас объяснил, почему официальный Берлин не вводит санкции против режима Александра Лукашенко.

Фото из микроблога Хайко Мааса

По его словам, в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах сообща, на европейском уровне.

Он отметил в комментарии DW , что все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. Определяя жесткость штрафных мер, нужно стремиться к тому, чтобы они поражали виновных, а не все гражданское общество в целом, заявил министр.

Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия, подчеркнул чиновник. Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату, отметил глава МИД.

Маас также подчеркнул, что правитель Беларуси «цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает наши либеральные ценности».