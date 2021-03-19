Дания окажет поддержку мирному протесту в Беларуси

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Министерство иностранных дел Дании будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, сообщается в «Твиттере» датского внешнеполитического ведомства.

Фото pixabay.com

«Нам пора использовать это название, востребованное белорусским гражданским обществом и народом», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

По словам Кофода, такое решение принято по просьбе белорусов.

«Но это также стоит рассматривать как моральную поддержку мирных протестов в стране, — цитирует министра издание dr.dk. — Не следует недооценивать поддержку, которую можно оказать при смене названия. И я знаю, что люди это ценят, потому что речь идет об идентичности, национальной независимости и уважении».
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Тэги: Беларусь-Дания Hviderusland Персона: Йеппе Кофод

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