Вашингтон призвал власти Беларуси прекратить репрессии и освободить политзаключенных

Соединенные Штаты Америки «решительно осуждают режим Лукашенко за применение насилия и репрессий против мирных демонстрантов», заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге 18 марта.

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По ее словам, Соединенные Штаты призывают Беларусь прекратить преследование участников акций протеста, освободить «всех несправедливо задержанных, включая политических заключенных, провести свободные и справедливые выборы и мирную передачу власти».

При этом Портер не ответила на вопрос журналиста, планирует ли Госдепартамент направлять в Минск назначенного посла Джули Фишер, чтобы она приступила к выполнению своих обязанности, и можно ли это сделать без вручения верительных грамот Александру Лукашенко.