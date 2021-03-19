Вашингтон призвал власти Беларуси прекратить репрессии и освободить политзаключенных
Соединенные Штаты Америки «решительно осуждают режим Лукашенко за применение насилия и репрессий против мирных демонстрантов», заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге 18 марта.
По ее словам, Соединенные Штаты призывают Беларусь прекратить преследование участников акций протеста, освободить «всех несправедливо задержанных, включая политических заключенных, провести свободные и справедливые выборы и мирную передачу власти».
При этом Портер не ответила на вопрос журналиста, планирует ли Госдепартамент направлять в Минск назначенного посла Джули Фишер, чтобы она приступила к выполнению своих обязанности, и можно ли это сделать без вручения верительных грамот Александру Лукашенко.