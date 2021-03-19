Неустойчивая прохладная воздушная масса накрыла страну
В последний рабочий день недели погоду в республике будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут кратковременные осадки.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +2..+4°C (вероятность осадков 70-80%);
- Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%).