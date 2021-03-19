Неустойчивая прохладная воздушная масса накрыла страну

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В последний рабочий день недели погоду в республике будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

Фото с сайта discover24.ru

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут кратковременные осадки.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Витебск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев +2..+4°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +1..+3°C (вероятность осадков 70-80%).
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Тэги: прогноз погоды

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