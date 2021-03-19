Юридические организации Европы обеспокоены давлением на адвокатов в Беларуси
Ситуация с адвокатурой в Беларуси вызывает большую обеспокоенность. Об этом говорится в письме организации Lawyers for Lawyers (Нидерланды) и Юридического общества Англии и Уэльса.
В послании, которое
Кроме этого озвучен призыв «прекратить преследования и гарантировать всем адвокатам в Беларуси возможность беспрепятственно выполнять свою работу».
Также юристы из Нидерландов и Великобритании заявили о недопустимости «давления на адвокатов, которые ведут дела, связанные с политикой и политическими заключенными».