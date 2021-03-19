ЕС поддержал инициативу Тихановской о голосовании по переговорам с властями
Европейский союз вслед за США поддержал инициативу белорусского демократического лидера Светланы Тихановской о проведении
«Мы полностью поддерживаем сегодняшний новый призыв к полноценному и инклюзивному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых выборов в этом году под международным наблюдением, в том числе БДИПЧ [ОБСЕ]», — говорится в заявлении постоянного представительства ЕС в ОБСЕ, которое опубликовала миссия Германии в этой организации.
Только мирный и демократический процесс при наличии свободных СМИ и сильного гражданского общества может обеспечить принятие жизнеспособных решений и восстановить уважение демократии и фундаментальных свобод в Беларуси, считает ЕС.
В заявлении констатируется продолжающееся преследование в стране продемократического движения, гражданского общества и независимых медиа, осуждается насилие со стороны белорусских властей, содержится призыв к немедленному и безусловному освобождению и реабилитации всех политзаключенных и произвольно задержанных, в том числе правозащитников и журналистов.
«Белорусский народ требует перемен и хочет, чтобы с его голосом считались», — подчеркивается в заявлении постпредства ЕС.
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