Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В гонке за титул Лиги Европы УЕФА осталось восемь команд.

Накануне прошли ответные матчи стадии 1/8 финала:

«Мольде» — «Гранада» — 2:1 (первый матч 0:2);

«Шахтер» — «Рома» — 1:2 (0:3);

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 0:1 (3:1);

«Динамо» (З) — «Тоттенхэм» — 3:0 ДВ (0:2);

«Рейнджерс» — «Славия» — 0:2 (1:1);

«Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (1:1);

«Янг Бойз» — «Аякс» — 0:2 (0:3);

«Вильярреал» — «Динамо» (К) — 2:0 (2:0).

Жеребьевка стадии ¼ финала пройдет сегодня.