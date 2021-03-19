Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
В гонке за титул Лиги Европы УЕФА осталось восемь команд.
Накануне прошли ответные матчи стадии 1/8 финала:
«Мольде» — «Гранада» — 2:1 (первый матч 0:2);
«Шахтер» — «Рома» — 1:2 (0:3);
«Арсенал» — «Олимпиакос» — 0:1 (3:1);
«Динамо» (З) — «Тоттенхэм» — 3:0 ДВ (0:2);
«Рейнджерс» — «Славия» — 0:2 (1:1);
«Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (1:1);
«Янг Бойз» — «Аякс» — 0:2 (0:3);
«Вильярреал» — «Динамо» (К) — 2:0 (2:0).
Жеребьевка стадии ¼ финала пройдет сегодня.