Лукашенко приказал Янчевскому следить за всеми резидентами ПВТ
Администрация Парка высоких технологий (директором является Всеволод Янчевский) наделяется полномочиями по контролю за деятельностью резидентов ПВТ, осуществляющих финансовые операции. Это предусмотрено подписанными 18 марта декретом № 1 и указом № 111, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
Документы разработаны «в соответствии с решением, принятым 16 марта 2021 года на совещании у главы государства о проектах правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий».
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков после совещания 16 марта заявил, что администрацию ПВТ предложено наделить полномочиями по контролю за деятельностью криптобирж и цифровыми знаками. По его словам, Лукашенко поддержал инициативу правительства.