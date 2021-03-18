США вновь призвали Лукашенко к национальному диалогу

Соединенные Штаты приветствовали инициативу белорусского демократического лидера Светланы Тихановской проголосовать в поддержку переговоров с режимом Александра Лукашенко при международном посредничестве.

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«Как заявил президент Байден, американская дипломатия должна основываться на самых главных демократических ценностях Америки: защите свободы, отстаивании перспектив, уважении прав человека, верховенства закона и достоинства каждого человека. Поэтому Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают возобновленные сегодня призывы к подлинному диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Соединенные Штаты надеются, что такой диалог приведет к переговорам, необходимым для новых, свободных и справедливых выборов в Беларуси, и считают ОБСЕ особенно подходящей для содействия этому процессу», — говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ.

По мнению американской дипломатии, наряду с прекращением жестоких репрессий и освобождением всех политических заключенных и всех других несправедливо задержанных диалог необходим для разрешения политического кризиса в Беларуси. При этом наличие в стране почти 300 политзаключенных названо «посягательством на права человека и основные свободы».

«Народ Беларуси заслуживает реального голоса в своем будущем. Всем тем, кто рискует своей жизнью, чтобы противостоять тирании: Америка слышит вас. Америка видит вас. И Америка с вами», — подчеркивается в заявлении.

Как считают Соединенные Штаты, время только увеличило потребность белорусских властей в подлинном взаимодействии с народом.

США вновь поблагодарили действующего председателя ОБСЕ Швецию и предыдущего Албанию за предложение содействовать национальному диалогу между белорусскими властями и теми, кто выступает за демократию и права человека, и еще раз призвали Александра Лукашенко принять это предложение. «Вместе с нашими партнерами и союзниками Соединенные Штаты продолжат выступать в поддержку демократических устремлений белорусского народа жить в свободной, демократической и независимой стране», — отмечается в заявлении.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве. По словам демлидера, нынешний кризис в стране можно разрешить мирным путем «через переговоры при международном посредничестве». Она подчеркнула, что общенациональное голосование запускается «не вместо уличных протестов», а вместе с ними.

По убеждению Тихановской, голос за переговоры — это «голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение, шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены». «И что очень важно — это конкретный сигнал для международных партнеров к действию», — считает она.

За первые восемь часов голосования в нем приняло участие 338 тыс. человек.