В Беларуси начали наказывать за выплату зарплаты «в конвертах»

Брестская коммерческая организация полтора года выплачивала зарплату работникам по «серой» схеме, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Выплатой зарплат «в конвертах» занималась компания, специализирующаяся на производстве мебели. «В ходе проверки общества с ограниченной ответственностью работники Комитета государственного контроля Брестской области установили более 100 фактов выплаты зарплаты «в конвертах», — говорится в сообщении КГК.

По данным ведомства, работники ООО получали по ведомости лишь минимальную заработную плату, сумма которой определена в трудовом договоре, а основная часть зарплаты выплачивалась им «в конвертах», без отражения в бухгалтерской отчетности.

«С октября 2018 года по июль 2020 года по незаконной схеме была выплачена зарплата 12 работникам брестской фирмы в размере почти 50 тыс. рублей. Как следствие в бюджет не поступило более 20 тыс. рублей налогов и обязательных взносов», — сообщает КГК.

Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности, а материалы проверки направлены в налоговые и иные органы, уточняет ведомство.

Следует отметить, что в Беларуси выявляется относительно немного фактов выплат зарплат «в конвертах». Так, в Минске, предприятия и граждане которого наполняют примерно половину консолидированного бюджета Беларуси, в 2020 году было выявлено лишь 34 факта выплаты зарплаты «в конвертах», сообщал в феврале телеграм-канал Мингорисполкома.

Тем не менее, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству по налогам и сборам ужесточить борьбу с выплатой зарплат «в конвертах». «Предупреждаю второй раз после выборов. Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, а это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает «в конвертах», — считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», — сказал Лукашенко.

В январе 2021 года во время совещания с участием членов правительства Лукашенко заявил о том, что ответственность за выплату зарплат «в конвертах» будет ужесточена. »Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», — сказал он. В продолжение этой темы Лукашенко поручил установить серьезное наказание за выплату зарплат «в конвертах».