Могилевская журналистка Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта

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Могилевская журналистка Алина Скребунова оштрафована десятый раз с начала марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Общая сумма штрафов достигла 7540 рублей (260 базовых величин).

Скребунова сотрудничает с польским телеканалом «Белсат», не имеющим аккредитации в Беларуси, на которую он вещает.

Журналистка и ее видеооператор Александр Сидоревский находятся за пределами страны, но планируют вернуться в Могилев, отмечает БАЖ.
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Тэги: задержание журналистов давление на журналистов Персона: Алина Скребунова Александр Сидоревский Город: Могилев

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