Прокуратура хочет закрыть «Польскую школу», из-за которой разразился дипломатический скандал

Прокуратура Бреста направила в экономический суд Брестской области исковое заявление о ликвидации ООО «Польская школа», сообщает сайт Генеральной прокуратуры со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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Иск о ликвидации подан в связи с «грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам».

«28 февраля 2021 года [в «Польской школе»] состоялось несанкционированное массовое мероприятие: под видом оказания информационных и культурно-образовательных услуг с участием не менее 20 несовершеннолетних учащихся и молодых брестчан прославлялись военные преступники, включая Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый, — говорится в сообщении. — Кроме того, прокуратура установила, что на базе учреждения были организованы курсы по изучению польского языка для соискателей карты поляка, а также харцерские дружины, основная деятельность которых строилась на обесценивании исторической памяти белорусского народа».

В связи с прошедшим 28 февраля в «Польской школе» мероприятием, посвященным дню памяти «проклятых солдат», 10 марта прокурор Бреста возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК «по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма».

В рамках расследования задержан соучредитель «Польской школы». Также, по сообщениям СМИ, по возвращении из Польши в Беларусь была задержана директор учреждения «Брестский форум польских локальных инициатив», под эгидой которого работает «Польская школа».

Ситуация вокруг мероприятия ко дню памяти «проклятых солдат» в «Польской школе» вызвала дипломатический конфликт между Минском и Варшавой.

9 марта временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховски был вызван в белорусский МИД, где ему был заявлен «решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля 2021 г. в г. Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

10 марта заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата. «В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

11 марта МИД Беларуси вручил Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорилось в сообщении МИД.

Вечером 12 марта Варшава объявила о высылке двух белорусских дипломатов: консула из посольства в столице страны и руководителя генконсульства в Белостоке.

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Среди них были солдаты отряда Ромуальда Райса по прозвищу Бурый, которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибло 79 человек.