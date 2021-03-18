За инициативу Тихановской о переговорах с властями проголосовало уже более 290 тысяч пользователей

/ Общество
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С момента объявления в голосовании за инициативу Светланы Тихановской о переговорах с властями на платформе «Голос» приняло участие более 290 тысяч пользователей.

18 марта Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы, такие люди есть, — заявила демократический лидер. — И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

Первые результаты голосования планируется объявить ко Дню Воли, 25 марта.

 

 

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Тэги: голосование за переговоры с властями Персона: Светлана Тихановская

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