Карпенкова включили в состав комиссии, которая будет принимать АЭС в эксплуатацию

/ Экономика
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Состав комиссии по приемке в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС утвержден постановлением Совета министров № 148 от 16 марта. Как сообщает БелаПАН, документ опубликован 18 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Юрий Назаров, его заместителями — замминистра энергетики Михаил Михадюк и гендиректор государственного производственного объединения «Белэнерго» Павел Дрозд.

Из сферы энергетики в комиссию включены заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Бобович и гендиректор БелАЭС Михаил Филимонов.

В состав комиссии также вошли замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, первый замминистра финансов Дмитрий Кийко, первый замминистра архитектуры и строительства Игорь Костюков, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук, замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко, первый зампредседателя Госкомитета по стандартизации Дмитрий Барташевич.

Принимать первый блок АЭС в эксплуатацию также назначены замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, зампредседателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко и начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Александр Войтешко.

 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Юрий Назаров Михаил Михадюк Павел Дрозд Сергей Бобович Михаил Филимонов Анатолий Долголевец Дмитрий Кийко Игорь Костюков Болеслав Пирштук Александр Тарасенко Дмитрий Барташевич Николай Карпенков Владимир Дешко Александр Войтешко

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