За сутки в Беларуси зарегистрировано 1254 случая COVID-19, умерло девять человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1254 случая COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1319 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 растет вторые сутки подряд — 17 марта было зарегистрировано 1124 заболевших, днем ранее — 876. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 306 524, умерло 2130 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 297 502.

За минувшие сутки сделано 20 653 теста на коронавирус (всего — 5 159 848).