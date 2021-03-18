В России задержан белорус, разыскиваемый за нападение на сотрудников ОМОН

Полиция задержала в Санкт-Петербурге 41-летнего жителя Молодечненского района (Минская область), разыскиваемого в Беларуси за нападение на сотрудников ОМОН, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

По данным министерства, в Россию мужчина уехал летом прошлого года, «чтобы скрыться от правоохранительных органов Беларуси после группового нападения на сотрудников ОМОН». «Чтобы запутать следы, мужчина распространил информацию, что отправляется в Евросоюз», — говорится в сообщении.

Сейчас он находится в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции.

«В Беларуси задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности, а также к уголовной — за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнули в МВД.

Еще два фигуранта нападения были задержаны через несколько дней после инцидента, добавили в министерстве. Их приговорили к лишению свободы за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.