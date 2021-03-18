Товарооборот общественного питания в январе—феврале снизился почти на 20%

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Товарооборот общественного питания в январе—феврале 2021 года составил 422,3 млн рублей, или на 19,3% меньше в сопоставимых ценах к уровню января—февраля 2020 года, сообщил Белстат.

Оптовый товарооборот в январе—феврале 2021 года составил 17,8 млрд рублей (+4,3%).

Розничный товарооборот в январе—феврале текущего года составил 8,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% меньше, чем в январе—феврале 2020 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота страны, в январе—феврале 2021 года составил 7,5 млрд рублей (-2,9%).

Эксперты связывают снижение товарооборота общественного питания с пандемией коронавируса и релокацией бизнеса из-за политического кризиса в стране.
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Тэги: Белстат товарооборот общественное питание

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