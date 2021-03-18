За первый час за инициативу Тихановской высказалось более 100 тысяч пользователей

За час в голосовании за инициативу Светланы Тихановской о переговорах с властями на платформе «Голос» приняло участие более 100 тысяч пользователей.

Как сообщает телеграм-канал «Голоса», поток запросов «оказался больше августовского». «В связи с огромной нагрузкой чат-бот испытывает сложности в обработке запросов, поэтому голосование может занять немного больше времени», — говорится в сообщении.

18 марта белорусский демократический лидер Светлана Тихановская объявила о начале общенационального голосования на платформе «Голос» за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве.

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы, такие люди есть, — заявила демократический лидер. — И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило их жизнь тоже».

Ради этого заявления, по словам Тихановской, она «семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную профессиональную команду». «Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН, — заявила Тихановская. — Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры. А главное, наши голоса вернут нам чувство единства, большинства и силы».

Первые результаты голосования планируется объявить ко Дню Воли, 25 марта.