В Киеве с 20 марта усилят карантин

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Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

С 20 марта в Киеве будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Будет запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать исключительно навынос, передает РБК.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что ситуация в Киеве очень сложная. По его словам, в больницах находятся свыше 3,5 тыс. человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

Сообщается также, что в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года — 15 053.
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Украины локдаун Персона: Виталий Кличко Владимир Бондаренко Город: Киев

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