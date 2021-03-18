В Киеве с 20 марта усилят карантин

Власти Киева приняли решение усилить карантин в городе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

С 20 марта в Киеве будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ. Будет запрещено проведение массовых мероприятий, кафе и рестораны будут работать исключительно навынос, передает РБК .

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что ситуация в Киеве очень сложная. По его словам, в больницах находятся свыше 3,5 тыс. человек, из которых 71% в тяжелом состоянии.

Сообщается также, что в стране за минувшие сутки выявили максимальное количество новых случаев коронавируса с начала года — 15 053.