Журналиста из Могилева Александра Буракова вызвали на допрос в СК

Журналист из Могилева Александр Бураков (старший) получил повестку явиться на допрос в Следственный комитет 18 марта, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Отмечается, что Бураков сегодня утром пришел в Следственный комитет за вещами, которые у него изъяли во время обыска 18 февраля, а ему вручили повестку. «Также ему вручено требование предъявить декларацию о доходах за период с 01.01.2020 по 28.02.2021 года», — сообщает БАЖ.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В тот день обыск прошел, в частности, у родителей Александра Буракова, а 18 февраля — у него дома.

Бураков сообщил, что обыск в его небольшой квартире длился полтора-два часа, сотрудники ГУБОПиК «перевернули буквально всю квартиру».

Александр Бураков в профессии с 1998 года. Начинал работать на областном могилевском телевидении. Сотрудничал с еженедельником «Тыднёвік Магілеўскі» и газетой «Де-факто». С 2006 года работал на «Радыё Рацыя», затем сотрудничал с телеканалом «Белсат». Последние восемь лет работает корреспондентом «Немецкой волны» в Беларуси.