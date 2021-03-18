Зампредседателя БАЖ Бориса Горецкого 24 марта вызывают на допрос в Следственный комитет

Заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого 24 марта вызывают на допрос в Следственный комитет, сообщает пресс-служба БАЖ.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец и его заместитель Борис Горецкий. Фото: baj.by

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил СК, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Обыски прошли в офисе БАЖ, у председателя организации Андрея Бастунца и его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

10 марта Андрей Бастунец был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках дела по статье 342 УК. В присутствии руководителя БАЖ был проведен осмотр изъятого 16 февраля сейфа организации. 12 февраля Следственный комитет разблокировал опечатанный после обыска офис БАЖ, вернул сейф с уставом и печатью организации, но не технику и документы. За день до этого был снят арест с банковского счета БАЖ.

Белорусская ассоциация журналистов — официально зарегистрированная организация, член Международной федерации журналистов.