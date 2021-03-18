Просроченная задолженность столичных организаций по кредитам и займам за год выросла почти на треть

Задолженность столичных организаций по кредитам и займам на 1 февраля 2021 года составила 21 млрд 807,8 млн рублей. Это на 18,9% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 4,9% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года, свидетельствуют данные главного статистического управления Минска.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 февраля текущего года составила 214,3 млн рублей. По данным управления, за 12 месяцев она выросла на 26,5%, по сравнению с показателем на 1 января 2021 года — на 0,8%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за год выросла на 6,6% до 289,7 млн рублей, за январь — на 5,7%. В целом внешняя кредиторская задолженность за 12 месяцев выросла на 25,3% (до 5 млрд 476,1 млн), по сравнению с показателем на 1 января — снизилась на 4,7%.

Просроченная кредиторская задолженность за год выросла на 12% и на 1 февраля 2021 года составила 1 млрд 294 млн рублей, за январь — увеличилась на 7,5%.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 года составила 20 млрд 717,7 млн рублей, или на 24% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 5,3% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.

Просроченная дебиторская задолженность за год увеличилась на 10,5% и на 1 февраля 2021 года составила 2 млрд 399,9 млн рублей (за январь — рост на 2,2%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за 12 месяцев выросла на 15% до 496,9 млн рублей (за январь — снизилась на 4%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за год выросла на 24,1% до 5 млрд 951,4 млн рублей, по сравнению с показателем на 1 января — снизилась на 4,7%.

Дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 года составила 21 млрд 232,2 млн рублей, что на 26,9% больше, чем на 1 февраля 2020 года, и на 2,8% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года.