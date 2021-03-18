Брестская фирма более полутора лет выплачивала зарплату в конвертах

Брестская коммерческая организация по производству мебели более полутора лет выплачивала заработную плату по серой схеме, сообщили в Комитете государственного контроля.

При проверке общества с ограниченной ответственностью работники КГК Брестской области установили более 100 фактов выплаты зарплаты в конвертах.

По ведомости сотрудники получали лишь минимальную зарплату, сумма которой определена в трудовом договоре. А основная часть заработка выплачивалась им в конвертах без отражения в бухгалтерской отчетности.

С октября 2018 года по июль 2020-го по незаконной схеме была выплачена зарплата 12 работникам брестской фирмы в размере почти 50 тыс. рублей. Как следствие, в бюджет не поступило более 20 тысяч рублей налогов и обязательных взносов.

Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности.