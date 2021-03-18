Количество убыточных организаций в Минске в январе выросло почти на треть

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По данным Главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в январе 2021 года по сравнению с таким же месяцем 2020 года увеличилось с 356 до 454 (на 27,5%), их удельный вес — с 25,4 до 32,4%.

Чистая прибыль организаций на 1 февраля 2021 года составила 390 млн рублей (на 24,9% больше).

Прибыль до налогообложения составила 501,2 млн (+26,7%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 86,9 млн рублей против убытка в 65,7 млн рублей за январь 2020 года. 

Прибыль от реализации выросла на 23,7% до 684,5 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9,5 и 12,2% соответственно (в январе 2020 года — 9,1 и 11,7%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 7 млрд 219,7 млн рублей (+19,1%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 18,9% до 5 млрд 628,3 млн рублей.
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Тэги: убыточные предприятия Город: Минск

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