Ученые назвали людей, которые рискуют заразиться COVID-19 повторно

Люди старше 65 лет подвержены более высокому риску повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Датские ученые обнаружили, что уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше, указано в журнале Lancet .

Специалисты отметили, что подобные данные можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе пожилых людей, так называемым «иммунным старением».

«Эти изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма», — считают ученые.

Уточняется, что исследование проводилось на основе данных массового ПЦР-тестирования в Дании. В 2020 году его прошли примерно 4 млн человек (69% населения страны).

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты указывают на важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

Напомним, в украинском Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) проводят исследования по лечению тяжелой коронавирусной пневмонии стволовыми клетками и уже получили первые позитивные результаты.

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