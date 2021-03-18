Скончался 61-летний президент Танзании Джон Магуфули

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Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.

Фото: South Asian Express

Политик не появлялся на публике с 27 февраля, что вызвало слухи о том, что он заразился COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

«Дорогие танзанийцы, грустно сообщить, что сегодня, 17 марта 2021 года, мы потеряли нашего храброго лидера, президента Джона Магуфули, который умер от сердечной болезни в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе, где он лечился», — сказала вице-президент страны Самиа Сулуху.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун из-за коронавируса. Кроме того, медицинские власти заявили, что не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать население.

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество выявленных случаев этой инфекции достигло 509.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 гибель президента Танзания Персона: Джон Магуфули Самиа Сулуху Город: Дар-эс-Салам

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