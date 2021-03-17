Минздрав потребовал ограничить цены на платные медицинские услуги

Министерство здравоохранения поручило подведомственным структурам «принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5%» на платные медицинские услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что возможность увеличения цен на медуслуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) «исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг».

Официальный документ, который содержит указанное решение, в релизе не упоминается. Также нет ссылки на какой-либо нормативно-правовой акт, на основе которого оно принято.

Перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения по согласованию с МАРТ, содержится в постановлении Совмина от 17 января 2014 года № 35. В его действующей редакции три общие позиции: стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические), диагностические услуги (лабораторная, лучевая, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика), а также медицинское освидетельствование для получения справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилем.

По данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,94%, к декабрю минувшего года — на 3,10%. При этом цены на медуслуги в феврале по сравнению с январем выросли на 2,53%, за два месяца — на 3,82%.