Правозащитники сообщают о проведении 17 марта четырех обысков в связи с протестами

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 17 марта в Беларуси продолжались обыски и задержание в связи с протестной активностью.

Александр Помидоров. Фото nn.by

Известно о проведении как минимум четырех обысков: в минском доме рок-музыканта, лидера группы Amaroka Дмитрия Афонасенко и в квартире его родителей, дома у гродненского журналиста Яна Романа (он был задержан на улице, но впоследствии отпущен; по неофициальной информации, обвиняется в финансировании протестов) и также в Гродно дома у музыканта и журналиста Алеся Денисова.

По имеющимся данным, последние два обыска прошли в рамках одного уголовного дела.

В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля 17 марта состоялся допрос рок-музыканта и радиоведущего Александра Кривошеева (Помидорова). Правозащитники не располагают информацией, с чем он был связан.