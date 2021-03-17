А1 будет вести эфиры по культуре, экологии и инклюзии в Clubhouse. Первый — про TEDx в Беларуси

А1 начинает серию эфиров «Беседка А1» в Clubhouse . Первая встреча состоится 18 марта и будет посвящена теме глобальной культуры и конференциям в популярном формате TED, которые помогают зажигать идеи людям со всего мира. Начало — в 19:00.

В качестве первого гостя А1 пригласил Анну Козлову — молекулярного генетика, популяризатора науки и лицензиата TEDxMinsk. Модерировать лекцию будет блогер Антон Мартыненко.

Речь пойдет о влиянии культуры конференций и форумов на современное общество, уникальности конференции TED и ее белорусских отличиях, отборе спикеров и тем для выступлений, а также вдохновляющих идеях. У всех участников онлайн-встречи будет возможность задать свои вопросы Анне.

А1 планирует проводить такие лекции ежемесячно и приглашать на них известных профессионалов, которые могут поделиться экспертным мнением на темы, поддерживаемые компанией в ее общей коммуникационной политике: культура, экология, инклюзия, благотворительность и другие.